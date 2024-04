Maria Terras beebiuudisest: me otseselt ei varjanud seda, aga tahtsime seda perioodi ise kõigepealt nautida

«Abielu ajal värvid on erksamad, päike on olnud väljas, võib-olla on asi selles, et kevad tuli, aga võib-olla on asi Marias,» kirjeldab elu värske abielumees, riigikogu liige Hendrik Terras.

Hiljaaegu teatas paar, et perre on peagi sündimas laps. Maria sõnul otseselt rasedust ei varjatud, aga tunnistab, et taolist isiklikku perioodi on hea ise kõigepealt nautida. «Me käisime Selveris, spaas, me otseselt ei varjanud. Aga me päris pikalt nautisime seda enne, kui kõikidele sõpradele ja tuttavatele selle teatavaks tegime,» ütleb Maria.