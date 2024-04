Veebipolitseinik hoiatab: TikTokis levivad laste seas hirmutavad üleskutsed

Tetsmann selgitab, et tegemist on mitteametlikult nime saanud «vägistamispäevaga», mis justkui propageeriks naiste seksuaalset rünnakut. Teemaviide on alguse saanud USA-st 2021. aastal ja on laiemalt levinud just TikTok keskkonnas.

Nii palubki veebipolitseinik vanematel lastele selgitada, et selliste üleskutsetega TikTokis ei ole kindlasti mõistlik kaasa minna ega neid ka edasi jagada. «Nuga lapse taskus on ohtlik nii talle endale kui tema kaaslastele!»

Veebipolitseinik kuulis ise sellest teemast 5. klassi tüdrukutelt, kes olid vaimustunud idee levikust ega mõistnud selle päeva tegelikku tähendust. «On absoluutselt vajalik, et ühiskonnas räägitakse rohkem seksuaalsest väärkohtlemisest, sellest tingitud eluhalvavatest tagajärgedest ning selgitatakse noortele, millised on terved partnersuhted. Seksuaalkasvatus maast madalast on normaalne ja vajalik, et lapsel tekiks teadmised tema õigustest ning arusaam, et tema keha on tema oma ning ainult tema otsustab, kes ja kuidas seda puudutada tohib,» kirjutab Tetsmann.

«Igal juhul aga tasub üle rääkida, et mistahes olukorras, kus lapsed ja noored on hirmul ega tunne end turvaliselt, tuleks esimese asjana püüda situatsioonist eemalduda ning abi kutsuda. Kui vaja, tuleb täiest kõrist appi karjuda või hoopiski peitu pugeda ja olla vaikselt ohu möödumiseni.»

Tetsmann kirjutab, et vanematel tasub tuua näiteid, mil käituda üht- või teistmoodi ning julgustada lapsi kasutama hädaabinumbrit 112, kui midagi on lapse endaga juhtunud või kui ta näeb, et keegi vajab abi.

Veebipolitseinik on ka ise koolis lastega nendel teemadel arutlenud. «Ja ikka põrkame selle seina taha, kus lapsed arvavad, et alati on võimalik telefoni teel abi kutsuda. Aga kui ei ole? Kuigi Eestis ja Viljandimaal on turvaline minna õue mängima, sõbrale külla või poodi, arutlege koos lapsega, kuidas toimida, kui midagi peaks juhtuma.»