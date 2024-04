GALERII ⟩ Måneskini naisliige küttis oma kirgliku DJ-kavaga eestlastel naha kuumaks

Måneskin on Itaalia bänd, kes põrutas 2021. aastal pärast Eurovisiooni lauluvõistluse võitu muusikamaailma parimate sekka! Nad on saavutanud edu mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal maailmas. 2023. aastal pälvisid nad Grammy nominatsiooni ning sama aasta sügisel võitsid nad MTV muusikavideote auhinnagalal parima rokkmuusika muusikavideo tiitli.