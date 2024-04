VIDEOINTERVJUU ⟩ «Tähtede täht» latiinovoorus kirgliku ballaadi esitanud Saara Nüganen: minu puhul oleks kindla peale minek olnud mingi lustakam ja kiirem lugu

Kanal 2 muusikasaates «Tähtede täht» sukelduti täna latiinomuusikasse ning Saara Nüganen esitas Luz Casali kirgliku loo «Un año de amor». «Mõtlesin, et äkki oleks hea kontrast. Et läheb, kuidas läheb, aga vähemalt on mingisugune kontrast teistele numbritele, et võtame korraks aja maha,» kirjeldab Saara lauluvalikut.