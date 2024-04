TEST ⟩ Clarkson, Hammond või May? Saa teada, millise autosaate «The Grand Tour» staariga on sul enim ühiseid jooni

«The Grand Tour» on saavutanud tohutut edu Amazoni platvormil ning saanud ka kriitikute poolehoiu ning on pälvinud IMDB keskkonnas 8,7 reitingupunkti kümnest. Uhked masinad ja adrenaliinirohked seiklused pakuvad põnevust, aga saate hingeks on kolm legendaarset saatejuhti, keda ühendab ületamatu kirg mootorimürina vastu.