Inimliku lolluse vastu võitlev hooldusõde Anni: mõtlesin, kas inimesed on hulluks läinud

Eestis tegutseb omapärane MTÜ, mis kannab nime Vox Rationis, mis tähendab eesti keeles mõistuse häält. See MTÜ on avalikes huvides tegutsev kodanikuühendus, mille eesmärgiks on tõenduspõhisusel tugineva väitlemise edendamine ning valeinformatsioonile osutamine ja selle leviku tõkestamine.

MTÜ algataja Anni Lamp, kes ise töötab hooldusõena. «See oli siis, kui algas koroona, ja ma nägin, mis toimus internetis ja ma nägin seda elu, mis toimus haiglas. Ja minu kaks maailma põrkusid kokku,» kirjeldas Anni seda, millest idee MTÜ Vox Rationise alustamiseks alguse sai. «Mõtlesin, et kas päriselt on inimesed hulluks läinud, miks nad räägivad, et arstid tahavad meid tappa või et vaktsiinid on mürgid? Samas nägin oma kolleege, kes nutsid, et nad ei ole kodus käinud ja nad ei jaksa enam töötada. Siis ma mõtlesin, et ei, ma pean ikka leidma inimesi, kes mõtlevad minuga sama moodi.»