PERSOON ⟩ Noor naine Haapsalust pürgib Ott Kiivika käe all fitnessimaailma tipu poole

Esmapilgul võiks arvata, et Johanna on õbluke blondiin nii nagu kõik teised. Tema puhul ei tasu aga esmamuljet uskuma jääda. Tegelikult on Johanna väga arukas, tark ning sihikindel noor naine. Jah, ta on pikkade blondide juustega ning näib kõhnavõitu, tegelikult on tal nii mõnigi paber ette näidata ning rammu on tal ka rohkem kui mõnel külamehel.