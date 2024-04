VIDEOINTERVJUU ⟩ «Tähtede täht» laval saltot visanud Tanja: tõmbasin proovis neli lihast ära, kolm päeva oli väga valus tantsida

Latiinovoorus esitas Tanja kuulsat Pitbulli lugu «Fireball». Lauljatar tunnistab, et tegemist oli üpriski raske etteastega. «Vahepeal tundub vaadates, et mis seal on, natuke tantsida ja laulda, aga see tegelikult võtab hästi palju võhma ja on vaja teha palju eeltööd, eriti kui on keerulised kombinatsioonid. Aga mulle meeldib teha midagi, mis on natukene rohkem, kui ma muidu teen!»