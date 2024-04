EETILINE? POLITSEI ARVATES MITTE ⟩ Tõsielustaar Laura Kiisk poseeris sotsiaalmeedias politseivormiga

«Kas selline politseivormi kandmine on eetiline või rikub vormikandmise nõudeid?» küsib lugeja, kellele jäi silma, et tõsielusaatest «Armastuse malev» tuntuks saanud sisulooja Laura Kiisk poseerib sotsiaalmeediasse postitatud pildil politseivormiga.

Vihjesaatja on lisanud ka kuvatõmmised Sisekaitseakadeemia vormikandmise eeskirjast, mille järgi on keelatud koos vormiriietusega kanda nähtavalt riietusesemeid, mis ei kuulu vormiriietuse juurde. Samuti on vormikandjal keelatud vormiriietust võõrandada ja anda kasutamiseks või muuks otstarbeks kolmandale isikule.