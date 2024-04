Brigitte Susanne Hundi postitus jäi silma politseikapten Maarja Punakule: hästi see ei kõla!

Seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt on mõnda aega skandaalidest prii olnud ning jaganud oma sotsiaalmeedia kontodel põnevaid nippe toidu- ja trenniteemadel. Ka reedel jagas ta oma Instagrami loos, kuidas fännab Kalaarsenali tooteid.

«Sõbrad, ma tahan teile meelde tuletada, et ma olen kõige suurem kalafänn, keda te teate!» jutustas Brigitte reedel oma Instagrami jälgijatele. «Ja minu elu on päriselt nii glamuurne, et ma söön autoroolis lõhesuitsuvorsti ja kalapalle!»