VIDEOINTERVJUU ⟩ Ant Nurhan EFTA galal: inimesed arvavad, et ma olen kadunud kuhugi, aga asjad võtavad aega

Saate «Eesti otsib superstaari» üheksanda hooaja võitja Ant Nurhan esitles 12. aprilli õhtul toimunud EFTA galal oma uut singlit. Muusik räägib, et tegeleb aktiivselt uute lugudega ning kuigi võib jääda mulje, et ta on kuhugi kadunud, pole see nii.