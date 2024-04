NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Sõnn võib tunda seletamatut vaimustust, Lõvi eluteele saabub ootamatut õnne

Ees on väga põnev nädal! Kõige aktiivsem on Veenus, mis teeb ühenduse nii Kuu Põhjasõlme, retrograadse Merkuuri kui Chironiga – meie süda ja väärtused on tervenemas ning uut ja paremat teed leidmas. Nädal lõppeb aga aasta kõige märgilisema taevaseisuga – Jupiter jõuab ühendusse Uraaniga. Innovatsioon ja uuendused käivituvad mitmel tasandil ning selle perioodi tegelikku mõju mõistame alles tulevikus tagasivaates.