VIDEOINTERVJUU ⟩ «Telehommiku» saatejuhid staarirolli võtnud koer Nublust: tema nõudmised lähevad järjest kõrgemaks

«Nublu on väga hästi vastu pidanud ja mulle tundub, et ta on veidikene aru saanud oma rollist ja sellest, et mis staatus tal nüüd juba on, sest et need nõudmised ja tingimused, mis tal tavaliselt hommikuti on, hakkavad järjest kõrgemaks minema,» jutustas Kristjan naerdes, et kõigepealt tuleb liha, siis mänguasjad.