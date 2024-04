VIDEOINTERVJUU ⟩ 50 aastat ekraanil olnud Vahur Kersna televisioonist praegu: ma ei viriseks, ma ei hädaldaks

«Sellist televisiooni, nagu me täna näeme, ma ei oleks osanud mitte kunagi ka unes näha,» kirjeldab armastatud teleajakirjanik Vahur Kersna seda, kuhu on Eesti telemaastik viimaste aastakümnete jooksul jõudnud. Kersna ise on ekraanil olnud 50 aastat ja EFTA 2024 galal pälvis ta oma panuse eest Eesti televaldkonda eriauhinna.