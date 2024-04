Vana-Vigala kauplus suletakse viimasel ajal tavapärasest varem. «Millal me saame endise poe tagasi?»

«Meie Lihula» Facebooki grupis on teinud postituse Priit, kes ütleb, et Vana-Vigalas asuv Coopi kauplus pole enam avatud endistel kellaaegadel.

«Hea Lihula Coop, kui te enam ei suuda Vana-Vigalas oma kauplust pidada normaalsetel kellaaegadel ja normaalsete palkadega töötajaid tööl hoida, siis müüge tema maha,» kirjutab Priit. Ta leiab, et vähemalt kuueni võiks kauplus avatud olla.

Kui Priidule tundub, et poe lahtioleku aegasid on muudetud pikemaks ajaks, siis tegelikult pole see nii. Coopi esindaja ütleb, et kaks kaupluse töötajat on haigestunud ning seepärast suletakse kauplus varem. Priit selle selgitusega siiski rahul pole ning leiab, et kui töötajad on haiged, tuleks leida neile asendajad. «Häda korral lähetage kasvõi kedagi Lihulast või pange palgale lisaks. See on ju meie pood.»

Asendajaid pole aga niisama lihtsasti leida. «Kahjuks on seekord sattunud õnnetused ja haigused ühele ajale. Ega Lihulas ka müüjaid varnast võtta pole. Oleme tänulikud, et pood üldse olemas on. Pood asub üüripinnal ja ruumipuudus on väga suur. Pidevalt tuleb kaupu ringi tõsta, seetõttu pole müüjatel ka kerge elu. Nii et palun rahu ja küllap olukord ka paraneb,» kirjeldab kohalikke olusid postitust kommenteerinud Sirje. «Kui Lihula Konsumis veel postkontor oli, pandi see kinni kuuks ajaks, kui töötaja puhkusele läks,» lisab Arvo.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido ütleb, et kui neljast inimesest kaks jäävad haigeks, siis selline olukord tekibki. «Nii see elu ongi sellises piirkonnas. Tavapäraselt on kauplus lahti kl 19ni. Nüüd on 17ni. Kuid juba neljapäevast alates on kauplus avatud taas endistel kellaaegadel kl 9–19,» lubab Miido.

«Kliendi mure on loomulikult on arusaadav, pood on kohalike jaoks oluline,» ütleb Coopi esindaja. «Selline olukord on pigem erandlik, kuid aeg-ajalt tuleb seda ikka ette.»