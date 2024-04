Täna avaldati kaitsepolitsei aastaraamat, kuhu sattus enesele teadmata ka Võrumaa rahvapillimängija ja õpetaja Kadri Giannakaina Laube. «Tavainimene ei saa aru, et tegemist on illustratiivse pildiga,» selgitab Laube ja lisab, et terve perekond on sellest häiritud. «Ühtegi etteheidet ega viidet Kadri Laube kohta aastaraamatust ei leia ja seda ei maksa ka kunstlikult lisada,» kinnitab kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul.