ETTEVAATUST ⟩ Emeriitpiiskop Joel Luhametsa nime alt levivad petukirjad

«Ettevaatust, petukirjad! Seda EI OLE saatnud Joel Luhamets,» ütleb Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets oma Facebooki kontol. Ta jagab kirja, mis on saadetud Joel Luhametsa nime alt ja aadressilt direct.bishopcontact@gmail.com

Kirja pealkirjaks on märgitud «Ootan vastust» ning kirjas küsitakse raha summas 2065 eurot. Kirja saatja ütleb, et raha on vaja kiriku tarvikute jaoks ning küsib, kas kirja saajal on PayPal'i konto vajaliku makse tegemiseks.

Petukiri. Foto: Erakogu

Kristjan Luhametsa Facebooki postituse all öeldakse, et direct.bishopcontact@gmail.com aadressi alt saadetakse lisaks mainitud kirjale ka teisi petukirju, kus küll raha ei küsita, aga soovitakse midagi muud.

Kommentaari postitusele on jätnud ka Sangaste kirikuõpetaja Ivo Pill, kes tõdeb, et järjest leidlikumaks kelmid lähevad. «Hiljuti mullegi üks venekeelne kõne tuli, minu pangaarve olla suures ohus. Suur tänu nooremleitnant Komarovile... temalt õpitu ei unu eales. Päris tükk aega kuulas, mida ma temast ja tema tegudest arvan. Nad on kusagilt saanud rahvastikuandmed, helistavad just vanematele inimestele,» ütleb Pill.

«Nii loll ma just pole, et usuksin Joelist sellist vigast emakeelt ja sellise summa väljamaksmisel ikka veidi mõtleksin enne. Ja küsiksin järgi – mis tarvikud või sarvikud need sellised on? Ning teada saades... kus sellised «kirjamehed-õngitsejad» pesitsevad, sooritaks sinna hea meelega väikese viisakusvisiidi. Koos sõpradega, kellele ka sellised naljad ei meeldi. Heaks eesmärgiks pole ükski aeg sobimatu. Meele teeb haigeks, kui palju sellised lurjused on inimestele halba teinud,» ütleb Pill.

EELK piiskop Joel Luhamets sai 19. märtsil 72 aastat vanaks. Samal päeval andis ta oma piiskopisaua üle peapiiskop Urmas Viilmale, märkides sellega emerituuri siirdumist. Loe rohkem: Piiskop Joel Luhamets siirdub emerituuri