Kristiina läks reede lõunal kell 13.15 väljuvale Tartu-Tallinn rongile. «Valgast tuli rong, mis oli suhteliselt tühi, aga siis Tartu rahvamass, nii noored kui vanad, vallutasid rongi. Lisaks minule pidi osa inimesi veel püsti seisma,» räägib ta. Kristiina imestab, et juba lõunane rong nii täis oli ja et inimesed juba alates Tartust seisma pidid. «Olen varem ise sõitnud nii, et Tartust saan veel ühe viimastest istekohtadest ja siis näen, kuidas Jõgeval ja Tapal pealetulijad peavad seisma. See, et juba Tartust saati inimesed seisavad – sellist asja pole varem näinud,» räägib ta Elu24-le.