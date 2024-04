«Meie põhiülesanne on tähtis, et kõik pedofiilid siit Eestist ära ajada, sest ilmselgelt Eesti Vabariigil on neist p****i,» tõdes Eestis hoogu koguvasse Active Club Estonia paremäärmuslikku rühmitusse kuuluv 18-aastane noormees. Viimane seisis 1. aprillil kohtu ees, kui mõisteti süüdi kehalises väärkohtemises ja inimröövis. Noormehe enda sõnul teeb ta aga politsei tegemata tööd pedofiilide karistamisega.