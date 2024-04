Geneetik puugihaigustest: paljudel eestlastel on geenivariant, mis tõstab nakatumise riski

Milleni uurimistöös jõuti ja kas eestlased on kuidagi rohkem vastuvõtlikud puukidest tulenevatele haigustele? Geeniuuring viidi läbi koostöös Soome ja USA teadlastega. Uuriti seda, millised on need inimgeenid, mis soodustavad puugihaigustesse nakatumist. Kõige enam keskendusid teadlased just borrelioosile, mis on bakterhaigus, mida kannavad väga paljud puugid Eestis. «Eelmine aasta nakatus borrelioosi 4500 inimest Eestis. See on märkimisväärne number. See on pea 10 korda suurem number kui 10 aastat tagasi. See ilmselgelt on probleem,» ütleb Abner. Kuna borrelioos on nii levinud, seatigi uuringu fookus just sellele haigusele.