«BASSEINIPIDU» ⟩ Ranna Rantšo loomaaia pererahvast tabas hommikul halb üllatus

Ranna Rantšo perenaine Ande Arula jagab Ranna Rantšo farmiloomade loomaaia Facebooki lehel kõnekat videot, kus on näha, millise olukorraga tuli taluperel sel päeval rinda pista. Perenaine tõdeb, et uputust on varemgi ette tulnud. Sel korral oli põhjuseks see, et loomad olid ajanud porgandi ja pirni niimoodi jooturi keele vahele, et see jäi vett jooksma.

«Meil on jälle basseinipidu,» ütleb perenaine, kui näeb, mis on juhtunud. «Siin igav ei hakka. See on ju täitsa lõpp, mis siin on. Appi, ma upun ära,» räägib ta videos. Loomadega on aga kõik hästi ning nemad küll ei mõista, et midagi viltu oleks.

«Kevad südames, basseinipidu,» öeldakse kommentaarides. Mõned imestavad, kuidas selline asi juhtuda saab. «Kui on loomad, siis on kõik võimalik. Kellel loomad, see teab,» vastavad need, kes loomapidamisega ise kokku puutunud.

«Kas rannavesi ulatub Rantšoni?» küsib keegi naljatledes.

«Loomakesed tahtsid teha kevade suurpuhastust, kukkus pisut teisiti välja,» pakutakse kommentaarides. Ande Arula vastab, et suurpuhastus oli tal plaanis küll, aga ta soovis seda teha hiljem ja koos talgulistega. «Aga noh, läks ikka nii, nagu nemad tahtsid,» tõdeb Arula ja lisab, et kahekesi läks neil lauda põranda kuivaks tegemiseks koguni seitse tundi aega. «See juhtub juba kolmas kord! Aga no põrand jälle puhas ja läikis korraks,» ütleb perenaine.

«Lohutuseks, et meil oli ka alles hiljuti selline hommik ja võib-olla isegi hullem. Vasikad tegid kraani lahti ja vesi jooksis terve öö. Mehed pumpasid ja möllasid terve päeva. Allapanu ka otsakorral, eelmine suvi oli ju põud. Olukord oli ikka väga kurb ja kole. Õnneks saime osa vasikaid õue ja teised kuiva allapanu peale,» jagab oma kogemust teine loomapidaja.

Ranna Rantšo perenaine Ande Arula koos oma loomadega. Foto: Mailiis Ollino

