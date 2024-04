«Sain aru, et midagi on valesti...» Kassitoitu ostnud tallinlanna sai konservi avades halva üllatuse

«Sa ei saa hetkekski hajameelne olla, isegi kui lähed tavalisse toidupoodi,» ütleb tallinlanna Marina, kes eelmisel nädalal ostis Lasnamäel asuvast Coopist oma kassile konserve, kuid kodus neid avades avastas hoopiski, et toit on aegunud. Nii Coopi kui ka põllumajandus- ja toiduameti esindaja ütlevad, et pärast «parim enne» möödumist on lubatud loomatoitu müüa, vahendab Limon.