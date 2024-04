FOTOD ⟩ Kaubamaja Osturalli kataloog tekitas kodanikus hämmingut. Pood kinnitab, et rikkumist ei ole

Esmaspäeval, 8. aprillil algas Kaubamajas Osturalli kampaania, mis kestab nädala lõpuni. Portaal Limon kirjutab, et tähelepanelikele ostlejatele jäi silma, et sooduspakkumiste kataloogi on märgitud ka alkohoolsete jookide hinnad, mis peaks justkui reklaamiseadusega keelatud olema. Kaubamaja sõnul mingit rikkumist aga antudjuhul ei ole.