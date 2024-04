Seekord on mul suur rõõm kirjutada astroloogia harust, mida eriliselt armastan. Nimelt on selleks dwad -astroloogia, mille lähenemine on fraktaalne ning viib meid otse sügavusse. Kui asteroidid ja kääbusplaneedid avardavad meie mõistmist oma sünnikaardist laiustesse ja kõrgustesse, siis dwad-id võimaldavad meil sukelduda oma olemuse süvatasanditesse kuni algolemusi välja.

Mulle meeldibki öelda, et dwad-id näitavad, millest me algosakeste tasandil tehtud oleme. Mis need siis on? Selle lähenemise aluseks on, et iga sodiaagimärk koosneb omakorda kaheteistkümnest sodiaagimärgist (dwad-id) ning need omakorda kaheteistkümnest sodiaagimärgist (superdwad-id) ja nii edasi kuni mõõtmatute peensusteni.