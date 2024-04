President Stubbi ametiautoks on soomustatud nelikveoline Audi A8 L ning see võeti kasutusele neljapäeval, 11. aprillil.

Soome riik maksis auto eest 1,1 miljonit eurot ning umbes poole sellest moodustab automaks. See on ühekordne maks, mida tuleb Soomes tasuda auto esmasel registreerimisel. Suurte ja võimsate autode maks on aga üsna kõrge.