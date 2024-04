VIIMANE KÜLASKÄIK ⟩ Sõbranna võttis lahkudes kaasa hulga asju. «Ei osanud temast küll vargusi oodata»

Siiri hea tuttav, keda ta on teadnud juba 50 aastat ja kes muutis Siiri sõnul oma nime hiljuti Elenoriks, tundus igati usaldusväärne ja temast ei osanud keegi oodata seda, et ta külas viibides ihaldusväärsed asjad oma kotti pistab ja ära viib. «Seda, miks ta nime muutis, ta ei põhjendanud. Ütles lihtsalt, et oli vaja. Enne oli tema nimi Helju. Pealtnäha tundub ta väga aus ja meeldiv inimene,» ütleb Siiri, kes ei saa enam oma endise sõbrannaga ühendust. «Ta ei anna üldse näole nüüd. Tahaks talle öelda, et ta võetud asjad tagasi tooks, aga ta on mu numbri ära blokeerinud. Ühendust ma temaga ei saa. Samas olen kindel, et ta asjade võtmist ei tunnista ning eitab seda,» räägib Siiri.