«Ega ma tegelikult ei arvanud, et see kõik nii võib välja kukkuda,» meenutab superstaari neljanda hooaja võitja Liis Lemsalu Denim Dreami taskuhäälingus aastate taguseid aegu, mil temas superstaar sai.

«Võibolla mu südamesopis kuskil kambris oli see mõte, kuid peamiselt sain ma aru, et olen laulmisega nii vähe tegelenud ja see, et lauluõpetajad mind kiidavad, siis ma nägin seal inimesi, kes olid juba sünnisaati laulnud. Ma olin realist, eks ma ikka lootsin, et tuleks välja kõige parem tulemus, mis ma suudan pakkuda.»