PILTUUDIS ⟩ Talveunest üles! Kakumäe terviserajal tervitas möödujaid mürkmadu

Virtuaalkliinik kirjutab, et rästikutega asustatud piirkondades metsa minnes tuleb kanda sobivaid jalanõusid ning olla ettevaatlik näiteks puuõõnsuste uurimisel ja paksu rohu sees liikudes.

Kuivõrd suvi ei ole enam kaugel, tasub meeles pidada, et kuumadel päevadel otsivad ka rästikud sarnaselt inimestega veest jahutust.

Kui kohtad rästikut, siis lase tal minna rahulikult oma teed!

Mida teha rästikuhammustuse korral?

Levinuimad sümptomid pärast rästikuhammustust on turse, nahavärvuse muutus, seedehäired ja vererõhu langus.

Rahusta kannatanut ja palu tal liikumatult olla. Säilita ise rahu!

Muuda hammustuskoht liikumatuks! Kui hammustuskoht on käel, siis eemalda sellelt kõik sõrmused ja ketid!

Ära proovi seiklusfilmides nähtule tuginedes hammustuskohta noaga välja lõigata ega mürki välja imeda! Ka žguti paigaldamine ei takista mürgi levikut.

Kannatanule võib anda mõõdukas koguses vett juua, eriti kui hammustuskohas on tekkimas turse ja kannatanul on janu. NB! Kui kannatanu oksendab või tal on hingamisraskused, siis on söömine ja joomine ohtlik.

Transpordi kannatanu lähimasse haiglasse. Hoia kannatanu võimalikult väheliikuvana!

Helista Mürgistusteabekeskusesse 16662 või Häirekeskusesse numbril 112.