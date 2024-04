KLIPP ⟩ Terrased vastasid elutähtsatele küsimustele: kes tegi suhtes esimese sammu ja kellest saab miljonär?

Möödunud nädalal tuli ilmsiks, et poliitik Hendrik Johannes Terras ootab abikaasa Mariaga pisipere. «Meie pisike +1 on juba mõnda aega salaja igal pool kaasas käinud!» teatasid nad rõõmsastu uudisest armsa videoga ka enda Instagramis.

Nädal aega pärast uhket pulmapidu väisas paar vabariigi aastapäeva vastuvõttu, kus Maria tõdes, et uue nimega harjumine võtab ikka aega. «Aga väga hea tunne on,» lisas ta. «Kõik meie varad on nüüd ühised, kaasaarvatud kõik toidud, mis Hendrik koju toob, mul on väga hea meel selle üle,» naljatas ta.