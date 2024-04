«Selle hinna eest võib väärt kaup olla küll!» Osta.ee platvormil müüdav pikendusjuhe paneb imestama

Osta.ee platvormil on pandud oksjoniga müüki kahe ja poole meetrine pikendusjuhe. «Töökorras, kolme pesaga,» seisab kuulutuses. Praegu on juhtme hinnaks vaid kümme senti ning ühtegi pakkumist pole tehtud, kuigi seda on vaadatud juba mitukümmend korda.

Kuulutus aga ei jää ilmselt kellelgi kahe silma vahele ning seda on jagatud lausa Redditis. «Ülemus vaatab ja ütleb, et see on ideaalne meie töötajatele,» kommenteerib üks kasutaja väikese irooniaga.