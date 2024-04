ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: läbirääkimiste trikoovoor Tallinnas jätab Vene kodanikele sooja puhvaika selga

Küsitlused pole kunagi täpsed, aga siiski – 72% Eesti kodanikest arvab, et agressorriikide kodanikelt peaks võtma võimaluse kohalikel valimistel kaasa rääkida. Juku-Kalle Raid usub, et see otsus tuleks koos ära teha, mitte nii, et kõik erakonnad tekki enda peale kisuvad.