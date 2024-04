VIDEO ⟩ Lõunanaabrite suurim staar Brainstorm saatis Eesti fännidele lõbusa videotervituse

Brainstormi edu kinnitasid mitmed hittlood nagu "Maybe", "Thunder Without Rain", "Nothing Lasts Forever" jpt. Artist esineb üliharva isegi oma läti fännide ees ning tema tulek Õllesummerile on märgiline. Brainstorm on üks vähestest regiooni artistidest, kes on esinenud kontsertidega sellistel suurfestivalidel nagu Glastonbury ja Sziget.