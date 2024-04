«EI SAAGI ARSTI JUURDE SÕITA» ⟩ Vanahärra leiab, et jäi juhilubadest ebaõiglaselt ilma

Vello (83) tagurdas 2023. aasta mais autoga Laagri ülevaatuspunktist välja ja riivas ühte autot. «Ma ei tundnud ausalt, et riivasin,» ütleb Vello, kellele jäi teisele autole vastu sõitmine täiesti märkamatuks. Nii sõitiski ta koju tagasi ega osanud midagi halba karta. Viis päeva hiljem aga helistas talle politsei. «Ütles, et tegin avarii. Arvasin alguses, et see on petukõne – ma ei uskunud seda. Mind kutsuti näitama autot, läksin näitama ja selguski, et ongi paar triipu auto peal. Vaatasime kaamerast üle ja selgus, et riivasingi teist autot,» räägib Vello Elu24 toimetusele.