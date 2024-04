Mänedžer Marjen Võsujalg on juba 40 päeva haigustega maadelnud: seekord pean päriselt aja maha võtma

«Avastasin just, et ma olen vahelduva eduga olnud 40 päeva haige,» ütleb ürituste korraldaja ja mänedžer Marjen Võsujalg. Ta räägib Elu24-le, et kui seni on pigem olnud nii, et ta põeb püstijalu oma külmetushaigused läbi, siis seekord ta nii kergelt ei pääsenud ning tuleb päriselt aeg maha võtta.