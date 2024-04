Autoroolis olnud Reet Linna kokkupuutest politseiga: tuli noor naispolitseinik ja hakkas nagu ründama

Korra sõitis alkoholijoobes juht Linna autole Pirital ka külje pealt sisse. «Mul tegelikult on vedanud, mul tõesti on vedanud.»

Enda sõitmise kohta tõdes Linna, et tema arvates on tema reaktsioonikiirus täiesti normaalne. Eaka autojuhina on Linnal olnud aga negatiivseid kogemusi: «Ühest küljest ma ütleksin, et eakad autojuhid, [...] nad on tegelikult palju hoolikamad sõitjad. Võib-olla tegelikult palju hoolikamad ja aeglasemad kui peaks olema. Siis ma näen, kuidas kõrval, mina sõidan Pirita teel, ma sõidan oma reas ja ma sõidan normaalse kiirusega ja siis ma näen, kuidas tuleb sealt mingi tütarlaps, just üks päev oli, üks tibi tuli mööda, peaaegu keskmist sõrme näitas mulle, pani mulle vähemalt kuuekümnega mööda mul sealt ja ma oleks nagu hoidnud liiklust kinni.»

«Tegelikult sõitsin ma õige kiirusega.»

Korra on Linna kinnipeetud ka politsei poolt, seda aasta lõpus, kui maa oli veel kuiv ja talvest ei olnud mingeid märke. «Tuli naispolitseinik, noor, ma lasin akna alla,» kirjeldas Linna ja tsiteeris politseinikku: ««Te sõitsite ebakindlalt!» Ma ei saanud aru, mis ta tahab. «Mis te tegite? Kas te sõite midagi? Kas te kuulasite raadiot? Kas te rääkisite telefoniga». Ja hakkas nagu ründama.»

«Ma olin ähmi täis, ma ei teinud tõesti mitte midagi, võib-olla ma keerasin korra pead, ja võib-olla tõesti,» nentis Linna ja viitas sellele, et võib-olla siis tõesti auto väikese nõksu tegi.

Politseinik palus Linna lube, lasi saatejuhil ka puhuda: «Ja kui see kõik oli lõppenud, siis ta isegi ei vabandanud, et kõik on korras. [...] Siis ma tundsin, et selle vanema inimese alla vajutamine oli.»

Alles hiljuti kohustusliku tervisekontrolli läbinud Linna usub, et tema võib veel sõita vähemalt viis aastat. «Ei maksa diskrimineerida vanemaid inimesi, loomulikult on erinevaid, [...] ma olen veendunud, et ka siin seltskonnas on inimesi, kes veel sõidavad ja väga hästi.»

