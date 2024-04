Üks mures ema postitas 9. aprilli pärastlõunal ühismeediasse hoiatava postituse väidetavalt ebasündsalt käitunud mehest.

«Kevad on käes ja igasuguseid hakkab kivi alt välja ronima. Pildil olev härra pidas sobivaks ühistranspordis 15-aastase tütarlapse rindu katsuda. Lõhna järgi oli eelnevalt julgust juurde võtnud,» lisas ema postituse kirjelduses ning avaldas Kalamaja avalikku Facebooki gruppi mehest ka foto, mida näed SIIT.

Tüdruku ema kinnitas Elu24-le, et foto mehest tegi tema tütar, kes sattus ahistamise ohvriks. «Ma olen teda õpetanud, et alati kui võimalik tee pilti, sest muidu pole ühtegi tõendit. Õnneks on telefon tänapäeval kogu aeg käes,» täpsustas ta toimetusele.

Ema lisas, et vahejuhtum leidis aset umbes kell 14 ning tema tütar liikus Koplist Kristiine poole. Naise sõnul võttis ta ühendust veebipolitseinikuga, kuid Elu24 toimetusega rääkimise ajal ei olnud ametnikud talle veel vastanud.

Postituse alla oli umbes ööpäevaga kogunenud mitukümmend kommentaari, enamus soovitab naisel politsei poole pöörduda.

«Kas politseid on teavitatud? Seda oleks pidanud kohe bussis tegema, oleks ta sealt kätte saadud,» kommenteeris keegi.

Sellele kommentaarile vastas tüdruku ema järgmiselt: «See, et laps pildi tegi, on juba väga hästi saadud. Ei saa eeldada, et ta oskaks kutsuda politseid ja üksi napsutanud meest kinni hoida kuni politsei tulekuni.»

Keegi aga märkis, et meest ei tohiks fotoga avalikult häbiposti panna. «Kõige mõttekam on enne asjaolude selgitamist ja süüdimõistvat otsust anda pilt politseile,» soovitas keegi. Teine lisas: «Nii võib ise kahjuks kriminaalasja kaela saada laimamise või avaliku häbistamise eest.»

Politsei suhtub juhtumisse tõsiselt

Politsei on ühismeedias kirjeldatud olukorraga kursis ja uurib seda lähemalt. «Politsei on juhtunust teadlik. Suhtleme kannatanuga, et teha kindlaks kõik juhtunu täpsemad asjaolud. Samuti teeme tööd selle nimel, et mehe isik kindlaks teha,» kinnitas Lääne-Harju politseijaoskonna eriasjade uurija Katrin Vizel Elu24-le.

«Palume ka inimestel, kes tunnevad mehe ära või nägid olukorda pealt, anda sellest teada politseile.»

Vizel lisas lõpetuseks: «Teise inimese tahte vastane ja tema inimväärikust alandav kehaline seksuaalse iseloomuga tahtlik tegevus on väärtegu. Ükski inimene, eriti alaealised, ei peaks teiste inimeste ebasobiva käitumise pärast kannatama. Politsei suhtub sellesse juhtumisse tõsiselt.»