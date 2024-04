SIGA VOODIS ⟩ «Beverly Hills, 90210» staar Tori Spelling selgitas, miks tema abielu purunes

«Beverly Hills, 90210» staari Tori Spellingu abielu abikaasa Dean McDermottiga kestis 17 aastat, kuid tänaseks on see purunenud. Nüüd selgus, et probleeme oli abielupaaril mitmeid, kuid viimane piisk mehe karikasse oli Spellingu otsus tuua siga nende voodisse.