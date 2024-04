ELU 25 ⟩ AARNE SEPPEL: Eesti poliitika kui Mehhiko seep – su isa on su õde

Kaelani teadagi kus

Raha laotamine sõnnikuna ühtlaselt mööda maad on alati rõõmupakkuv tegevus, millele lisandusid tõepoolest erakordsed kulud. Reformierakonna valijad võinuks ju juba enne viimaseid valimisi mõista, et kunagisest majandusedu erakonnast on saanud järjepidevalt punaseid jooni ülemaaliv oportunistide seltskond. Paraku olid ilmselt õigustatult pakutavad alternatiivid oluliselt ebameeldivamad.

Saabus mullune suvi, mil kurguni tõusnud arvamusläga saatel tutvustasid peaminister Kaja Kallas ja rahandusminister Võrklaev tuima järjekindlusega üksteise järel erinevaid maksutõuse. Iga nädal oli vajaduste selgitamiseks uued põhjendused, küll üritati külge pookida keskkonna või ühiskonna võrdsema panustamise silte. Eks karavan läheb ikka edasi, tundub, et seekord ei klähvi koerad mitte kõrval, vaid sõidavad ise tõllas.

Teadlikult või mitte, kuid sotsid on arvuliselt väikseima riigikogu esindatusega valitsuserakonnana suutnud panna neli korda suurema parlamendiesindatusega erakonna enda poliitikat ellu viima. Ja mitte ainult sellepärast, et maksud tõusevad, vaid just sellepärast, et riik – avalik sektor tervikuna – ei kärpu. No löö või maha, aga kogu riigieelarvest ei saa sadat miljonitki! Selline poliitiline doktriin sobib sotsidele, keskerakonnale, kui parasjagu võimul ollakse, siis ilmselt ka EKREle.