RETROKLÕPS ⟩ Getter Jaani oma lapsepõlvest: see toob nii suure naeratuse näole ja täidab hinge tänutundega

Lauljanna sõnab, et ta vaatas pikalt enda lapsepõlve fotot ning vajus mõttesse. «Ma vaatan enda väikesele minale silma hästi suure armastusega ja saan aru, et seesama väike Getu on endiselt minuga ja pole kuhugi kadunud, lihtsalt on suuremaks kasvanud ja seisab silmitsi teistsuguste väljakutsetega, aga tervitab ennast ja maailma ikka sellesama naeratuse ja säravate silmadega.»