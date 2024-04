Tais puhkav Brigita Anton vajas arstiabi: helistasin kiirabisse ja öeldi, et kui hommikuks paremaks ei lähe, siis haiglasse

Ilusalongi La Bianca omanik Brigita Anton jagas pühapäeval Instagramis, et puhkusreisi on katkestanud ootamatult kõrge palavik. Kui ühel hetkel jagas ta sotsiaalmeedias, et mõõtis kehatemperatuuriks 37,2 kraadi, siis juba hetk hiljem näitas kraadiklaas 39,6. «Helistasin kiirabisse ja öeldi, et proovida paratsetamooliga ja kui ei lähe paremaks ja hommikuks ei ole ka parem, siis haiglasse,» jagas ta enda jälgijatega.