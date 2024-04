«Naabrinaine tuli ja ütles, et tema ei pääse oma garaaži sisse, et lukk on ära vahetatud. Läksin mina ka vaatama ja minu garaažiga täpselt sama lugu,» rääkis Põlgastes elav vanahärra Vello saates «Kuuuurija», kuidas ta ühel päeval enam oma aastakümneid tagasi ehitatud garaaži sisse ei pääsenud.