ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: paar vinget muusikalaksu Tšetšeeniast ja Türkmenistanist. VAATA VIDEOT!

Ramzan Kadõrov, Tšetšeenia armastatud juht, avastas äsja, et muusikapõld on harimata ning pole absoluutselt kooskõlas tšetšeenide sisemise kosmoloogia ning heakskiidetud ideoloogiaga. «Nüüdsest alates peaks kõik muusikalised, vokaalsed ja koreograafilised teosed vastama tempole 80 kuni 116 lööki minutis,» teatas Tšetšeenia kultuuriministeerium sel nädalal avalduses.

Sealjuures teatab Kadõrov, et heliloojad peavad oma teosed ümber kirjutama 1. juuniks, vastasel korral korjatakse need avalikust levist ja raadiotest ära.

Selle tegutsemisstiili autor on vaieldamatult Stalin. Kui enamasti pistetakse rinda laulude sõnadega (need võivad olla vastalised ning seeõttu on mõõdik lihtne, mida keelata ja mida mitte). Aga Stalin läks palju kaugemale, kuna tema oli kõikide asjade spetsialist. Ühe liigutusega purustas ta näiteks maailmaklassiku Sostakovitši – see juhtus 1936. aastal, mil Vana Joss kontserdi keskel püsti tõusis ja sirgeselgselt lahkus. Rohkem polnud vajagi. Paari päeva pärast kirjutas ajaleht Pravda vihast nõretava artikli helilooja aadressil: "Tohuvabohu muusika asemel". Muuseas, tohuvabohu termin pärineb piibellikust ilmast, mis markeerib kõiksuse seisukorda enne maailma loomist. Teoloogia seminari endise õpilasena teadis Joss seda hästi.