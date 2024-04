15 aastat raskelt haiget isa hooldanud näitleja Anneli Rahkema: selle mõttega ei harju, et su isa sureb kohe ära

«Ega selle mõttega ei harju, et su isa nüüd sureb kohe ära. Sa tead küll, et see üsna pea juhtub, aga ma tunnistan päris ausalt, ma arvan, et see on väga inimlik tunda niimoodi, aga ma vahel mõtlesin, tegelikult üsna tihti mõtlesin, et lõpeks see ruttu ära. Ja samas tahtsin, et ei lõpe ka, et ma tahtsin isaga võimalikult kaua koos olla ja siis ma mõtlesin, et see on minu egoistlik mõte. Ma pean tast lahti laskma, et ta saaks minna.»