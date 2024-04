VIDEOINTERVJUU ⟩ Talendisaate pungivoorus ekspertidelt maksimumpunktid noppinud Saara Nüganen: pole mõtet püherdada maas, kui sul on suva

«Kuigi punk oleks tegelikult öelda, et mind ei koti need punktid ja kõik on nii suva, siis tegelikult on ikka meelitav, et žüriile läks korda see minu mõte,» tõdes Saara, kelle jaoks punk tähendab seda, et sa seisad selle eest, millesse sa usud. «Või kui sa näed kuskil midagi, mis sulle ei meeldi, siis sa lähed ka selle vastu barrikaadidele,» lisas ta.