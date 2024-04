Liis Lemsalu õnnelikust pereelust: ma tahan olla see ema, kes teeb kõik õigesti

ETV saates «Hommik Anuga» käis külas lauljatar Liis Lemsalu, kes jagas mõtteid emadusest ning rääkis oma värskest loost. «Usun, et see on selline ilus värviline algus tulevale kevadele ja suvele. Lihtsalt see, et olla tänulik, et sa oled elus, sa oled terve, sul on head inimesed su ümber,» räägib Liis sõnumitest, mida tema uus laul kannab.