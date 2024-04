VIDEO ⟩ Silvia Ilvese poeg võitis maineka tšellokonkursi

Tristan õpib Tallinna Muusika- ja Balletikoolis ning tema tšelloõpetaja on Mart Laas. Andekas noormees osales samal konkursil ka 2022. aastal, mil ta sai 2. koha.

Silvia Ilves räägib Elu24-le, et enne konkurssi oli tšelloõpetaja temaga päris karm ja ütles, et ta teeks koos pojaga kodus palju tööd, sest konkursi lood vajavad palju kodutööd emaga. «Ma võtsin manitsuse väga hinge ning kuigi oli omal kiire aeg, loobusin lihtsalt oma muudest kohustustest ning olin lapsele tšelloõpetajana kodus olemas. Tasus ära, Tristan võttis end väga hästi kokku!» ütleb Silvia, kes on poja saavutuse üle ülimalt rõõmus.