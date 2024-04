Nädal algab päikesevarjutusega Jääras , millele järgneb Marsi ja Saturni ühendus Kalades . Paistab, et võib tekkida kaootilisi ja raputavaid olukordi, kuid seejärel on vaja tegevuse eest kiiresti vastutus võtta. Teatud tegevustele võivad tekkida aga suured blokeeringud.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.