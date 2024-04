Tõrgete järel riigigümnaasiumi sisseastumistesti teinud õpilane: see ei ole hea, mis täna juhtus

Ühiskatsed. Pilt on illustratiivne.

«Loodan, et mõeldakse välja mingi aus moodus, kuidas saaks kõiki ausalt hinnata,» tõdeb tänavu 9. klassi lõpetav Karolina, kellel õnnestus riigigümnaasiumi sisseastumistest pärast varem esinenud tõrkeid probleemideta sooritada. Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumi õppejuhi Maria Kurisooga testi sooritanud noortel nii hästi ei läinud. «Nõme olukord ja kahju on sellest, et õpilaste pingutused lörri läksid,» tõdes Kurisoo Elu24-le.