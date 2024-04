PAPARATSOFOTOD ⟩ Verinoor modell Aoki Lee Simmons veedab magusalt aega 65-aastase ärimehega

Kuigi Aoki Lee Simmons on nimi, mis ei ütle paljudele võib-olla midagi, on 21-aastane neiu olnud mitmete moeajakirjade esikaanel ning teinud koostööd hinnatud moebrändidega. Ka tema vanemad on vastavalt moe- ja muusikamaailmas üpris tuntud. Nüüd on Aoki pälvinud tähelepanu hoopis enda eraeluga, sest noor neiu veetis aega endast palju vanema ärimehega.