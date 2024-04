Märtsi lõpus kadunuks jäänud USA telenäitleja leiti surnult

5. aprillil leiti Cole Brings Plenty Kansase osariigist surnult, vahendab Page Six. Kohalikud ametnikud said reede lõuna ajal, veidi enne kella 12 teate, et leitud on inimtühi auto. Sündmuskohale läinud politsei leidis auto lähedal asuvast metsast telenäitleja surnukeha.